36歲知名女星唐嫣和羅晉2018年結婚，夫妻倆育有一女，婚後雖然各自忙碌，卻還是常不時高調放閃，由於兩人都算是一線演員，總資產加起來也十分可觀，他們位于上海徐匯濱江的豪宅，日前遭房地產相關人員曝光，也讓大家首度看到這對銀色夫妻價值高達3億的愛窩內部。

一名房地產界的博主22日在微博透露，唐嫣所住的徐匯濱江老牌富人區，最便宜的房子都要價5000萬人民幣（約2億新台幣），而唐嫣的豪宅占地466坪，價值7千萬人民幣（約3億新台幣），不但電梯可以直達地下車庫，更衣室甚至比一般人的臥房還大，內部裝潢十分富麗堂皇。

豪宅內部裝潢奢華。(圖/翻攝自微博)

羅晉的愛妻是眾所皆知，這棟豪宅正是他為唐嫣準備的，還因為唐嫣喜歡唱歌，在家打造了個專門唱歌的房間，其實過去豪宅外觀就曾曝光過，能看到一棟三層別墅被綠色植物圍繞，環境看起來相當清幽，而唐嫣也曾因曬出瑜珈照，意外讓大家看到豪奢內裝的一小部分。

別墅周圍環境清幽。(圖/翻攝自微博)

豪宅金碧輝煌就像是飯店一樣高級。(圖/翻攝自微博)

豪宅的模樣曝光後，讓網友羨慕不已，激動直呼唐嫣是嫁給了愛情，「和帥氣王子住在皇宮裡，真的成了名符其實的公主」、「是上輩子燒了多少好香」、「簡直就是童話故事！」然而也有人狂酸，「唐嫣這麼虛榮、背包大部分都是愛馬仕的人，房子必須得豪闊啊」。

(中時新聞網)