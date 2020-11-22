美女插畫家JANiE泥泥不只畫工高超，還擁有不科學的前凸後翹身材，在Instagram有超過137萬名粉絲追蹤，時常在社群平台上分享姣好身材，穿著清涼的打扮讓粉絲們狂噴鼻血，日前她在月台等捷運，穿著透膚裝，露出裡面的黑色內衣，傲人上圍就要呼之欲出，讓粉絲陷入暴動。

泥泥11日在IG曬出美照，只見她站在紅線月台等捷運，雖然戴著口罩，卻很難擋住她的高顏值，一頭粉色長髮披肩，看起來十分夢幻，然而她身上穿著黑色透膚裝，搭配吊帶牛仔褲，直接露出一條深溝，豐滿的上圍讓人不知道該看哪好，連包包的鍊子都無法壓住。

超火辣的美照讓粉絲們激動直呼，「好吧親愛的，你的照片好可愛」、「哇哇泥泥學姐可愛，這衣服好看。哈」、「泥泥總是無敵」、「有溝」、「穿這麼胸出門好嗎？」、「好美的胸」、「願美麗的你有美好的夜晚」、「美麗美女，甜蜜美夢，寒冷的天氣穿多件衣服和保暖」。

過去泥泥就曾因性感的身材，多次引起注目，然而她也用畫畫實力證明自己，她不是胸大無腦的女孩，除了逆天身材之外，更重要的是她的才華。

(中時新聞網)