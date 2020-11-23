台中市警方1起多年前接獲2名失蹤人口協尋案件，因事後演變成駭人聽聞的桶屍命案，由刑事局中打1隊主導介入偵辦，會同市警局第六、豐原、太平等分局及刑警大隊聯手偵辦。調查的案件近來露曙光，其失蹤的1男1女遭發現被埋屍桶中棄置於山區，刑事局中打表示，必須等2具遺體的DNA鑑定報告出爐，才能釐清死者身分，真正為2名失蹤男女。

據了解，有犯罪集團成員因犯案落網，其中有人向警方透露命案，疑似16歲少女與50多歲男子因金錢糾紛遭殺害，2具桶屍案才曝光，警方緝凶逮捕涉案人，約6人落網。

據悉，苗栗警方和刑事局中部打擊犯罪中心上個月到銅鑼鄉偏郊，挖出第1具鐵桶，但第2具桶屍卻在台中某山區被發現，2具屍體面目全非，疑遭強酸融屍，對此，警方三緘其口、不願透露詳細案情。

有資深刑警表示，這次會同多單位辦案，可能從死者的地緣關係著手調查，1具桶屍被發現棄於苗栗山區，另1具桶屍在台中，太平、豐原有山區，但太平警方否認近來有棄屍的相關案件辦理。

(中時 )