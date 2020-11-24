中部發生駭人聽聞的雙桶屍命案，犯罪集團徐姓男子手法兇殘殺害蔡姓少女及黃姓男子，裝桶棄屍，台中地檢署檢察官日前會同法醫相驗時，赫然發現全身已面目全非的少女遺體，還有1把剪刀直刺心臟、頭骨破裂，甚至還遭割頸；而黃男的頭部遭槍擊1槍，法醫採相關檢體送驗，追查釐清死因。

黃男在去年5月後，家人遍尋不著，在同年6月向警方報案列為失蹤人口；16歲少女在2017年6月被通報為失蹤人口，沒想到兩人早已遇害、慘遭桶屍遺棄，此案曝光才水落石出。

據了解，警方根據情資，在18日循線先後在豐原及苗栗山區找到2桶屍，揭開這起慘絕人寰的殺人案，檢察官在19日會同法醫進行相驗；警方循線在20日相繼在花蓮等地逮捕徐姓主嫌及妻子等犯罪集團多人，經偵訊調查後， 在21日向法院聲押徐男等6人獲准、1人收容，另1人在監獄服刑。

檢察官會同法醫驗屍時，赫然發現少女的左胸部還插著1把剪刀、頭骨破裂，且脖頸部位還遭割傷；黃男頭部則有1處槍傷。因為兩人均已死亡多年，遺體還遭兇殘的桶屍手法處理，遺體遭嚴重破壞，初步難以認定死因，法醫採相關檢體送法醫中心鑑定釐清死因、並確認身分。全案檢警持續追查釐清案情。

(中時 )