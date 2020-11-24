國家通訊傳播委員會（NCC）18日否決中天新聞台換照，遭質疑NCC照蔡政府劇本演出。根據一份最新民調顯示，有41%民眾不支持NCC的決定，更有超過5成民眾認為，中天遭NCC關台背後有政治力介入。

TVBS民調中心今(24)日公布NCC不予中天換照相關民調，結果顯示，有41%民眾不支持NCC不讓中天新聞台換照決定，23%表示支持，35%無意見。同時，這民調結果也顯示，有53%民眾認為NCC停播中天新聞台有政治力介入，20%認為沒有，27%無法判斷。

對此，有許多民眾也對中天遭開鍘恐傷害言論自由感到憂心，民調結果指出，有47%民眾認為NCC把中天新聞停播是傷害言論自由，30%民眾不同意傷害言論自由說法，另外有 23%沒有表示意見；在新聞自由的部分，有 48%民眾擔心台灣新聞自由受到限制，38%不擔心，14%未表示意見。

此外，台灣民意基金會今也公布相關民調，結果顯示，有68.4%民眾不相信NCC是不會受到政治力量干預的「獨立機關」，相信的民眾則有21.%，台灣民意基金會董事長游盈隆更表示，政府堅稱NCC是獨立機關，決策不受政治影響，這是不可能的事情。

(中時新聞網)