一名新竹科技公司男性高階主管，因首次搭乘火車上班，當抵達終點站時還不知道該下車而留在車廂，司機員引導該位男子走下鐵軌到月台，未料竟遭進站的自強號撞成重傷，為此治療3個月，該位男主管事後向台鐵求償148萬餘元。新竹地院法理後認定，司機員有失安全專業過失，但民眾應該都知道不能隨意穿越鐵路，依該位主管也要負擔三成責任，判台鐵賠償36萬8125元。

根據判決書記載，該名高階主管於民國106 年10月13日晚間自埔心站搭乘1251次區間列車，該列車於晚間10時4 分行駛至終點站新竹站，因未發現新竹站為終點站而未下車，被關在車廂內，事後司機員機車停妥要離開，行經乘客車廂時發現該位主管未下車。

但司機員僅只在車上為指示對方行走路線，並開啟北端駕駛室門叫他下車，這位高階主管只好依司機員指示，遵照被告司機下車行走軌道區；卻遭150次自強號列車擦撞，因此受胸部挫傷並左側第3至11肋骨骨折及氣血胸、胸椎第5至10棘突骨折、左側肩胛骨骨折、右側血胸、骨盆挫傷等嚴重傷害。

事後該位主管氣得提告台鐵求償，法院審理後認定司機員明知在列車未停靠月台之情形下，未通報新竹站之站務員、就不顧對方可能發生危險而指示下車路線顯有過失。

但法院也考量，穿越鐵道本屬違法且具有嚴重危險性之行為，穿越之際可能 有其他列車通過軌道，此為社會通念及眾所皆知之事實，原 這位高階主管具有相當之智識，對於此一依一般常理即可判斷明顯為危險且違法之指示，並未加以質疑即主動下車行走才遭自強號列車撞及，本身也有過失，需付三成責任。因此判台鐵應賠償36萬8125元較為適當，全案仍可上訴。

(中時新聞網)