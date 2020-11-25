台中市政府警察局第三分局正義派出所日前接獲三名熱心大學生報案，稱在南區南門路有迷失老人需警協助，警方到場後發現是1名79歲葉姓老翁走失，老翁雖口語表達尚清楚，但無法明確說出自己的姓名及住處，員警現場以人臉辨識系統查詢出老翁身分及住處，順利將老翁送返家，這才發現葉翁的迷途記背後有滿滿的洋蔥。

正義派出所員警陳柏勳、陳明戒22日晚間獲報至南門路查處失智迷途老人，現場3名熱心的大學生表示，先前見老翁狀況不佳在路上遊蕩，上前關心後發現其身上雖有1張寫有「女兒」手機號碼的紙張，撥打後卻無人接聽，只好向警方求助。

陳員隨即向老翁詢問其身分資料及從何處走來，老翁自稱姓葉，稱自己從後方走來這裡，並表示自己中風了，走路很痛苦。員警嘗試撥打老翁手中紙條上的手機號碼，受話方卻表示不認識老翁，看似無計可施的情形下，陳員馬上利用警用小電腦人臉辨識系統搜尋，終於確認老翁身份及住處，隨即載老翁返家。

警方載葉姓老翁返回住處時，社區保全立刻衝出來，表示家屬已找老先生一段時間，非常著急，老翁鄰居也正準備出門幫忙尋找，看到警方送老翁回家，終於鬆了一口氣。原來葉翁太太身體不適，又聯絡不上兒子，讓葉翁擔心不已，行動不便的他竟獨自出門想找診所為太太求醫，卻不知為何迷途在離家1公里外的南門路上，幸好遇上熱心的大學生發現異狀協助報警。

警方建議家屬可於老翁身上放置可供辨識身分證件或家屬聯絡方式等資訊，以利走失時能於短時間內回到家，此次幸警方利用警用系統查詢到老翁的住家，才能夠順利幫老翁找到回家的路。

(中時 )