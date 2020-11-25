創世基金會台南分院主辦的「聖誕公益園遊會」將於下月12日登場，今年受疫情影響，園遊會原預計設置80攤，但仍缺30攤。因此，台南市新住民家庭促進成長發展協會特別認助10個攤位，將於當天義賣東南亞家鄉美食，為公益盡一份心力，此外包括「牛頭牌」好帝一公司、歌手方順吉也都將熱情參與活動。

台南市新住民家庭促進成長發展協會理事長蘇虹鮮25日偕同多位越南姐妹，一同來到創世基金會台南分院，為公益園遊會宣傳。蘇虹鮮表示，新住民也是台灣的一員，行善當然不落人後，今年雖然是首次參加公益園遊會，但未來還會持續參加。協會成員25日也穿著顏色鮮豔的傳統越南服飾奧黛，帶來色香味俱全的料理，號召更多商家投入設攤行列。

創世基金會台南院孫淑媛院長表示，園遊會原訂4月舉辦，但受疫情影響改期，目前園遊券預訂僅2成，亟待各界伸出援手。

「聖誕公益園遊會」將於12月12日下午2點到6點，在西門路四段小北成功夜市舉行，預訂5張園遊券，可索取台南郵局愛心提供的「創世聖誕園遊會限定郵票」兌換券，10張則可索取「一家人益生菌洗髮精」兌換券、還可再享摸彩，歡迎企業團體愛心預訂，用行動支持植物人常年服務。詳情請洽：（06）260-1655分機9園遊會小組。

(中時 )