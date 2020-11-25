規劃旅行的哪些流程讓你倍覺煩惱呢？旅遊預定平台KLOOK今日攜手國光客運、統聯客運，與多家租車業者，打造一站式租車與巴士/客運票券預定平台。無論是租車還是訂客運車票，通通都能三步到位，讓預定交通方式不再成為你旅行中的痛點，而將成為完美串接旅行地點的關鍵，升級你的旅遊體驗。

疫情無預警來襲，旅遊預定平台KLOOK快速轉向國旅市場，鎖定國內宅旅行、美食、娛樂票券等預定服務，再創成長。今（25）日則攜手多家租車平台以及兩大客運業者，針對消費者在租車、預定巴士/客運票券時的痛點，打造一站式交通票券的預定平台。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民指出，交通工具不只是旅行基本要件，更是成為旅行體驗的一部分。若在交通方式上沒有妥善的事前準備，很可能打壞整趟旅行的體驗。KLOOK透過後台數據發現，平台用戶在預定交通方式時，通常比預定旅遊票券提早更多時間，在預定頁面上停留的時間也比其他頁面更久，顯示消費者對於交通品質與方式的在意，以及過往交通工具預定網頁可能資訊不足的情況。因此他們延續先前所發表的KLOOK moment策略，在今日發表客運與租車服務一站式預定平台，要讓使用者在KLOOK預定交通票券時能有更驚豔的體驗。

KLOOK透過線上問卷訪問700位以上18-49歲的消費者後發現，租車時消費者有近8成都是透過線上預訂，但即便如此仍有76%的消費者表示，須需要花費大量時間進行比價、以及近6成消費者會擔心取車時會發現有其他額外的費用都是使用上的痛點。因此KLOOK整合格上、中租、Avis、IWS艾維士、小馬、假期租車等租車品牌的車輛與價格資訊，讓使用者只需要（一）選擇租/還車地點、（二）用車時段、（三）即可進行搜尋，從符合需求的租車方案中選擇並預定。提供的方案將包含車型、價格、優惠、座位、租車公司品牌等資訊，還包含保險範圍、是否提供多人免費駕駛、滿油取還車、無限里程等資訊，也都可成為篩選條件，一站式的平台讓使用者省去比價查找的時間。此外，KLOOK強調，平台上架的租車方案都享有至少在取車前48小時可免費取消的服務，能提供消費者預定使用上更多彈性空間。

而針對客運票券的預定，KLOOK問券發現超過六成的消費者都仍使用臨櫃買票的方式，但是發現，消費者仍會面臨買票時排隊人潮有時過多（耗時），以及當前業者的行動預定平台不夠友善的情況，針對當前消費者的痛點，KLOOK聯合國光客運、統聯客運，推出的一站式客運巴士票券預定平台，整合了60多條台灣跨城市的客運路線，使用者只需要（一）選定出發、目的地城市；（二）出發日期，即可（三）瀏覽符合條件的車次並進行預定，還可進行線上劃位。

KLOOK坦言，事實上客運線上訂票服務原本預計在暑假前就要推出，但是確實在與業者之間的系統整合遭遇了不少的難題，因此服務延後至今才推出。KLOOK攜手客運業者、租車業者打造一站式預定平台，事實上某個程度也是帶著相關業者一同進行數位轉型，讓需求推著業者往前走。KLOOK指出，在客運票券預定部分，當前國光客運提供持預定QR CODE臨櫃換票、統聯則可在五大站點在自助取票機換票。嚴格來說，數位化的進行還沒有到最後一步，但為了讓服務能順利推行，他們將採取小步快走的方式，分階段推進數位化的進程，以初期不要改變太多原本流程的方式來推進，未來將會逐步優化。

以客運票券預定來說，目前KLOOK已與國光客運、統聯客運合作，那未來有機會也與其他業者合作嗎？KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示，確實已有其他業者再談合作，但確切服務可能推出時間點目前還無法公布，但會積極努力。而當前在平台上有提供少部分機車租借的服務，未來也將會持續增加，提供更為完善的交通解決方案。

林耀民指出，本次協同台灣在地的租車、客運業者一同發展一站式交通票券預定服務，不僅是為國旅做準備，而是為了疫情結束後將會來臨的旅遊潮而預備，藉由現在的努力，未來外國旅客來到台灣將能夠輕易地使用台灣在地交通工具，對於推動台灣當地的旅遊市場有著長遠的助益。

而為了進一步推動消費者的行為轉變，讓他們在需要預定租車、客運票券時，能想到KLOOK。他們將提供新用戶首次預定客運票券可折50元、送一杯迷客夏飲料，再加上可抽iPhone 12的活動優惠，期待消費者前來體驗並進一步感受平台的便利，並逐漸養成來到KLOOK規劃旅遊行程的習慣。

近期有計劃來一趟國內旅行，舒壓並且犒賞自己與家人嗎？不要為自己找麻煩，找尋聰明、快速的票券預定平台，為家人與朋友快速規劃一個貼心的旅程吧！

(科技)