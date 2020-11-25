一名男子花費5萬元，並開出娶妻條件，必須具有「高中學歷且仍是處女」，男子透過外籍新娘的婚友社，找到「符合條件」的女子，男子也為此前往大陸參加聯誼，認識一名女子小櫻（化名），並快速的在大陸辦理結婚，不過事後男子控訴小櫻有肚子有「妊娠紋」並非處女，也沒有高中學歷，向婚友社求償150萬元。

男子控訴，自己於2009年12月21日，透過外籍的婚介協會找另一半，簽下合約書並付了5萬元費用，協會也約定可以找到符合條件的對象，12月26日男子隨即到大陸參加聯誼，認識小櫻後覺得不錯，因此再次付了22萬8960元給協會，最後在31日辦理結婚。

婚後男子發現一切漏洞百出，不僅小櫻沒有高中學歷，更在行房時發現肚子有妊娠紋，認為妻子曾經生過小孩，已經不是處女，更不滿婚介協會沒有事先考察背景、做身體檢查，害自己「誤會」與小櫻結婚。男子更指控小櫻不忠，透露小櫻每天與同事傳曖昧訊息、一起鬼混，導致兩人感情不睦，且精神崩潰、失眠、無法工作。

針對控訴，婚介協會表示對10年前這場聯誼沒有印象，且男子與小櫻從認識到結婚、最後離婚，協會都沒有干涉，至於小櫻不是處女、沒高中學歷，未符合男子條件，協會認為與離婚沒有因果關係，不需要付任何賠償責任。

法官審理此案時，認為男子沒有提出證據，證明協會侵害配偶權、或是人格法益受損，且就算一開始有提出娶妻條件，但內容有背於公共秩序或善良風俗，明顯違背民法第72條，最後判決男子敗訴。

(中時新聞網)