從懷孕開始到孩子誕生，面對身材、身分與親密關係的多重改變，新手媽媽要面對的挑戰，不只是夜不成眠、作息大亂，還有許多心理情緒的變化。《當我開始成為母親：心理師媽咪的腹內話》一書作者林世媛，本身就是學有專精的心理諮商師，卻依舊親身經歷的新手媽媽的各種難題。當孩子鬧脾氣時說的話，該如何解讀？以下是重點書摘：

聽懂對方話中的真正含意

還不太懂得控制情緒的孩子，常會出現不理性的失控言語，其實大人不免也會。試著探索對方和自己內心的真正感受，並幫助孩子練習用合適的方式表達。

某個準備帶大寶出門玩耍的日子，一邊預備要帶的東西，一邊催促她穿襪子、鞋子。她一下抱怨自己不會穿、一下抱怨不要穿這雙，當我再次提醒她，時間快來不及了，我們要加快喔。近三歲的她卻冷不防地說出：「哼，我不要妳了！」

當她真的完全失控了，大哭大叫，我沉默地看著她，心裡想著：「如果，我可以有個透視鏡就好了。孩子，妳到底怎麼了呢？是什麼讓妳為了小小的事情，反應那麼大呢？」

理性上我知道，二到三歲的孩子正在發展自我意識，許多身體上的能力也急速進步，喜歡透過「不要、不行」來試驗自己的影響範圍，因此看起來好像進入了人生第一個叛逆期。

偏偏，他們仍然是小小孩，還是有很多期許自己做到、但卻做不到的事。他們內在有個部分還是很重視重要他人的期待，也同步面對著這個階段的發展任務──練習回應外在期待，慢慢長出自律、主動性與責任感。

這些知識幫助我多一點點理解她的內在困難，但是究竟該怎麼解套才好？我一直可能平和地提醒她、提出各種方案，她卻還是愈來愈氣，反覆強調「不要妳了！」有這麼嚴重嗎？到底問題出在哪裡呢？

角色交換後的領悟

直到某天，我無意中角色交換到孩子的位置，突然了解了這樣的心情。到了年底，老公工作愈加忙碌，偏偏這個月份又是我們的結婚紀念日加我的生日，再加上二寶即將卸貨的不適及焦慮，我發現自己的內心隱隱期待著對方可以有一些柔情的表示。

想要體諒老公的我，決定不要讓他猜我的心意，直截了當地表達我希望可以收到他的卡片「就好」，而他也答應了。可是一週又一週過去，期間有過幾次提示與再承諾，但是重要的日子也一一翻頁了，卻還是什麼也沒有發生。

有一天，我因為一件小事將這一切連結起來，認定他沒有將我的需要放在心上。忍耐與等待使我的語氣無法完全客觀，我覺得失落和委屈，而他可能接收成對他的指責，於是，他開始表達他的身不由己，也指出我沒有感激他忙碌之餘已經努力做到的部分，卻只追究那些尚未達到的。

接下來，話鋒一轉，他想要找我理性討論：「妳也會有一些答應又沒做到的事啊，那現在我們是不是可以就事論事，做比較有建設性的討論？」

我內心的情緒瞬間飆升，這個時候我最需要的才不是理性討論之後怎麼辦，更不想聽他說我也有哪邊不夠好，我只想要他承認卡片還沒寫，表達知道這對我的重要性，願意真誠道歉、表示自己會想有所彌補就好了！

情緒一旦被激發，接下來，就算老公試圖想找我好好談，或是想逗我笑，我都只想背過身去，不想再跟他浪費唇舌，因為，我太「切心」了！內心的OS一邊跑著，腦海則瞬間閃過孩子在情緒風暴當下，我很平靜的跟她講道理，告訴她「妳不用這樣」的畫面。

我突然明白！原來「我不要妳了」，外顯的是憤怒、是推開，內心真正說著的卻是受傷和失落。如果有神奇翻譯機，翻譯出來可能要說的是：「我想要你用我需要的方式愛我，不要真的走開！請你用心感受我要的是什麼。」

此刻想要的是呵護與靠近，不是講道理、曉以大義。這並不是說講理與事實不重要，只是當一個人口乾舌燥甚感匱乏的時候，不給他水，卻要他吃點乾糧，即便乾糧有營養，他當下還是很難下嚥。我一個成人都如此，何況是小小孩呢？

作者簡介／林世媛，國北心諮所、台大財金系畢業。而立之年從金融業跨入諮商界，陸續又成了兩個孩子的媽。藉由書寫，將理論與生活來回梳理，揀出糾結後的心情省思，希望為努力耕耘的媽媽們帶來溫暖和力量。FB粉絲專頁：心理師媽咪的腹內話。(編輯梁惠明)

《當我開始成為母親：心理師媽咪的腹內話》/四塊玉文創

(中時新聞網)