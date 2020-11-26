高雄市一名朱姓女子幫休克女同事做CPR救命，但當事人出院後竟反咬一口，指責她做的方式不對，害她肋骨瘀青、心律不整，甚至揚言提告，讓朱女切心說「早知她會這樣對我，當初真的可以選擇不急救！」引發討論。而朱女今凌晨PO出此事件新進度，一名男子自稱該女同事的舅舅，除表達歉意外，也解釋外甥女的行為都是為了孩子，並PO出其婚禮照，但朱女嗆孩子和她無關，不想知道。

替同事CPR救命反被控，女子PO出最新對話記錄，一名自稱是同事舅舅的男子表示，都是為了肚子裡的孩子，試圖求情。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

朱女今（26日）凌晨在臉書社團《爆料公社》分享CPR事件的新進展，文中附上9張LINE對話截圖，只見一名自稱是「女同事舅舅」的男子先是主動加她好友，接著感謝朱女救了外甥女一命，並替外甥女向她道歉。

替同事施行CPR救命反被控，女子PO出最新對話記錄，同事舅舅試圖以肚子裡的孩子來求情。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

這名男子並解釋，外甥女反應這麼大是因為「期盼許久的小孩做了試管嬰兒，終於有成功又怕會失去」，並說外甥女心底難以捉摸，前陣子也跟娘家鬧得不愉快都沒回來，最後又強調其行為「都是為了孩子」，並PO出女同事的婚禮照，盼藉此打動朱女。

但朱女強調，該名女同事已經不是小孩，年紀甚至比她還要大，必須要為自己的行為負責任，且女同事在公司就已多次挑釁她，甚至還嗆她有EMT（緊急救護技術）執照又怎樣？她又不是醫護人員，種種言論，都讓她的心靈重創，因此直接向女同事的舅舅表明，「她肚子的孩子跟我沒關係，我不想知道。」

替同事CPR救命反被控，女子PO最新對話，同事舅舅求情。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

替同事CPR救命反被控，最新進度曝光，一名自稱是同事舅舅的男子求情，都是為了肚裡的孩子。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

(中時新聞網)