結婚是人生的轉捩點，有些人在結婚以前，可能對工作沒有動力，因此成績並不亮眼，直到擁有了家庭以後，因必須擔起照顧家人的重責，而變得有責任感，工作上也更有幹勁，有的人則是運勢不佳，不管怎麼努力都賺不到錢，婚後才財運爆棚，近日《靈匣》也分享婚後運勢開掛的5個星座。

1.獅子座

獅子座本身氣場強之外，性格也較熱情開朗，再者做事非常有魄力，婚前由於對未來缺少規劃，因此在事業上表現平平，但結婚以後，對家庭擁有責任感，因此對未來充滿了希望，在事業上也更有活力與拚勁，就算遇到困境也不害怕，不僅職場得意，而且家庭也很和樂，運勢大爆棚。

2.天秤座

天秤座天資聰穎，做事認真又務實，還有獨特的見解，儘管婚前非常努力工作，但事業運勢卻一直陷入低谷，也讓他們非常失意，不過天秤座的人並不會因此喪氣，仍會堅持繼續努力，因此到結婚以後，不僅會找到真愛，努力也會獲得成果，工作上更是被幸運之神眷顧。

3.處女座

處女座做事要求完美，非常注重細節，儘管在結婚前，工作上兢兢業業，但也因過於吹毛求疵的性格，導致他們事業成績停滯不前，不過在結婚以後，處女座的人除了個性變成熟外，處事態度變圓融，也懂得包容與合作，人緣因此變好，事業運大爆發，在他人的幫助下更上一層樓。

4.射手座

射手座個性活潑又擅交際，婚前他們就像大孩子一樣，無論在哪一種場合裡，都能與各式各樣的人相處，也因他貪玩的性格，在工作上表現不佳，不過結婚以後，他們將婚姻視為人生的新起點，也因此改變過去吊兒郎當的態度，對工作非常有責任感，事業上也有了驚人變化。

5.金牛座

金牛座穩重又憨厚，工作上踏實且勤奮，但結婚前處於不穩定的狀態，擔憂的情緒嚴重影響對工作的熱忱，也導致事業上並不出色，不過結婚以後，他們會對婚姻生活燃起熱情，積極的態度也讓他們煥然一新，對工作幹勁十足，不只家庭和樂，事業上平步青雲，讓人稱羨。

(中時新聞網)