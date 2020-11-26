面對困境的時候，你的心靈到底夠不夠強大呢？日本綜藝節目《月曜夜未央》在上周播出的單元中就介紹了一種超神準的測驗，只要透過生日日期就能知道每個人心靈的堅強度，瞬間在網路上掀起一股討論風潮。
【第九名：出生日期為2日、11日、20日、29日】
是屬於感受性很強的人，但相對的心智太過於敏感纖細。
【第八名：出生日期為6日、15日、24日】
相較其他人，這些日前出生的人更害怕孤獨，遇到挫折容易自暴自棄。
【第七名：出生日期為4日、13日、22日、31日】
面對緊急狀況，你的內心容易動搖，而且沒有危機處理的能力，比其他人更需要安全感。
【第六名：出生日期為7日、16日、25日】
能承受孤獨，但經常因為不擅長處理人際關係而感到煩惱。
【第五名：出生日期為5日、14日、23日】
雖然勇於面對困難，但容易沒耐心，漸漸在心裡累積巨大的壓力。
【第四名：出生日期為1日、10日、19日、28日】
就算跌倒了，也會馬上站起來重新振作，是不輕言放棄的類型。
【第三名：出生日期為3日、12日、21日、30日】
面對許多事情都能樂觀處理的佛系樂天派。
【第二名：出生日期為9日、18日、27日】
願意接納不同的建議，對別人心胸寬大。
【第一名：出生日期為8日、17日、26日】
擁有鋼鐵般的堅強的意志力，面對困難不但積極主動又懂得隨機應變，還能隨貫徹自己的信念，是一個兼具強大和溫柔性格的人。
文章來源：Twitter/__analgesia
文章來源：blibli
(中時新聞網)
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