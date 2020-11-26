面對困境的時候，你的心靈到底夠不夠強大呢？日本綜藝節目《月曜夜未央》在上周播出的單元中就介紹了一種超神準的測驗，只要透過生日日期就能知道每個人心靈的堅強度，瞬間在網路上掀起一股討論風潮。

【第九名：出生日期為2日、11日、20日、29日】

是屬於感受性很強的人，但相對的心智太過於敏感纖細。

【第八名：出生日期為6日、15日、24日】

相較其他人，這些日前出生的人更害怕孤獨，遇到挫折容易自暴自棄。

【第七名：出生日期為4日、13日、22日、31日】

面對緊急狀況，你的內心容易動搖，而且沒有危機處理的能力，比其他人更需要安全感。

【第六名：出生日期為7日、16日、25日】

能承受孤獨，但經常因為不擅長處理人際關係而感到煩惱。

【第五名：出生日期為5日、14日、23日】

雖然勇於面對困難，但容易沒耐心，漸漸在心裡累積巨大的壓力。

【第四名：出生日期為1日、10日、19日、28日】

就算跌倒了，也會馬上站起來重新振作，是不輕言放棄的類型。

【第三名：出生日期為3日、12日、21日、30日】

面對許多事情都能樂觀處理的佛系樂天派。

【第二名：出生日期為9日、18日、27日】

願意接納不同的建議，對別人心胸寬大。

【第一名：出生日期為8日、17日、26日】

擁有鋼鐵般的堅強的意志力，面對困難不但積極主動又懂得隨機應變，還能隨貫徹自己的信念，是一個兼具強大和溫柔性格的人。

(中時新聞網)