為推廣華山基金會第18屆「愛老人 愛團圓」活動，華山基金會結合新北汐止區「L.F Hair Salon」 美髮沙龍，於26日上午10點至12點在基隆市義昭里民活動中心舉辦「懷舊快剪助孤老」公益快閃活動，當天邀請8位長輩乘坐時光機，走進五零年代，紅、白、藍三色霓虹燈閃耀的懷舊理髮廳，設計師也穿起普普風的懷舊服裝，替爺爺奶奶們打點髮型，濃濃的復古氛圍，勾起老寶貝們的時代記憶，現場也開放民眾支持「快剪100助孤老」，響應愛老人做公益。

活動當天，「L.F Hair Salon」 的三位髮型設計師，以絕佳的手藝，將8位長輩久未打理的髮型，一一修剪，老寶貝們感受髮絲的輕盈感，瞬間年輕了許多，化上簡單的淡妝，抹上淡雅的口紅，在時下流行的「懷舊理髮廳」網美牆，擺出自信的姿態，留下最美的回憶。

華山「懷舊理髮廳」快剪助老，復古氛圍暖心動人。（吳康瑋攝）

華山「懷舊理髮廳」快剪助老，復古氛圍暖心動人。（吳康瑋攝）

華山「懷舊理髮廳」快剪助老，復古氛圍暖心動人。（吳康瑋攝）

除此之外，現場也開放民眾支持「快剪100助孤老」，既能享受設計師的專業服務外，更能做公益，一舉兩得。也特別感謝基隆市議員韓世昱親自帶頭號召民眾響應、基隆市義昭里長童冠睿提供寬敞的場地、基隆美食瑞英生煎包則提供美味點心，期盼各界一起加入「愛老人」的行列，感受施比受更有褔的快樂。

華山基金會秉持「結合本鄉本土愛心、關懷本鄉本土老人」理念，發起2021常年服務暨第18屆「愛老人愛團圓」公益行動，希望用愛串聯各方力量，讓全台弱勢老人在農曆新年前夕，感受愛與關懷不孤單，目前基隆新北地區服務近600位三失(失能、失智、失依)長輩，誠摯邀請社會大眾、愛心企業支持。

(中時 )