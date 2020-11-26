陳昭榮和爆爆看到蒲燒鰻魚成品，超想現場吃吃看。（翰成數位提供）

陳昭榮日前一早7點就出發前往屏東，為他旗下的「阿榮嚴選」搶到最頂級的蒲燒鰻魚，一抵達近60年歷史的專營鰻魚加工製作的食品大廠，陳昭榮按照鰻魚製作過程依序參觀，鰻魚從蓄養池裡撈出、冰暈、裂解、打串、燒烤、蒸煮、蒲燒到冷凍，從活鰻到冷凍完成，整個處理時間花不到2個小時，讓陳昭榮滿是震撼直呼：「難怪可以外銷日本！」

陳昭榮在參觀過程中看到鰻魚處理前必須先在循環水池內畜養24小時吐沙，為了確認鮮活白鰻的活力如何，他直接跳入蓄水池並用網子捕撈後，還想直接用手抓抓看鰻魚，沒想到已經一天沒進食的鰻魚還是活跳跳，陳昭榮嘗試了三次還是抓不起來，最後只好放棄，讓他笑說：「果然活動力很強」。到了裂解宰殺的步驟時，陳昭榮看到經驗老道的師傅們，處理每條鰻魚的時間平均花費不到10秒，讓曾經很愛釣魚，也會自己殺魚的他，看到師傅們超有節奏的動作，讚嘆不已的說：「簡單、俐落，終於親眼見識到傳說中的關東背開式刀法！」

日前陳昭榮也親上「阿榮嚴選」直播介紹這個得來不易的蒲燒鰻魚，他不僅分享親自走訪見證鰻魚製作過程，也現場吃起蒲燒鰻魚，笑說媲美他當時在日本拍攝電影「20世紀少年」時，吃到要價2千台幣的五星級飯店頂級鰻魚定食，果然惹得網友口水直流，不到50分鐘的直播，就創下6位數的銷售佳績，也讓第一批進貨量銷售一空，嚇得陳昭榮下直播馬上打電話給食品大廠老闆，請對方幫忙趕快再進貨。

(中時 )