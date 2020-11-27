苗栗縣長徐耀昌接見表揚苗栗縣藝文貢獻人士，共有5組人員獲獎。（巫靜婷攝）

攝影師曾進發拍攝礦工系列作品，獲得2020法國PX3國際攝影比賽1金1銀和廣告類組第2名。（曾進發提供／巫靜婷苗栗傳真）

攝影師曾進發以「炊粿慶團圓」作品，獲得2020 IPA國際攝影比賽銀牌。（曾進發提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌27日接見表揚苗栗縣藝文貢獻人士，共有5組人員獲獎，其中屢奪國際攝影大獎的攝影師曾進發，再以礦工系列作品及炊粿慶團圓，分別獲得2020法國PX3國際攝影比賽1金1銀和廣告類組第2名，以及IPA國際攝影比賽銀牌，他表示，礦工攝影營造氣氛，讓復刻版比真的更生動。

曾進發今年參加法國PX3國際攝影比賽，所有作品共獲得1金8銀8銅，其中礦工系列照片拍攝時，為了還原礦場環境及礦工生活，他前往新北市平溪礦業博物館取景，身兼導演和攝影師的他，指導演員表現出推礦車的力與美，他說，鏡頭捕捉瞬間的情感，表情和肌肉線條出現，才有真實感。

曾進發另組獲得IPA國際攝影比賽銀牌的作品「炊粿慶團圓」，則是到苗栗縣苑裡鎮百年古厝「東里家風」拍攝，照片裡婦人在傳統廚灶烹炊紅龜粿、發糕，阿嬤掀開蒸籠時，臉上洋溢笑容伴隨蒸氣氤氳，充分展現幸福感。曾進發以鏡頭捕捉小人物的生命力，用美照讓世界看見台灣。

苗栗縣舊匠樂團成員蔡芸芸、梁智凱共同創作「救國仁醫」歌曲，獲得蔣渭水流行歌創作大賽金獎，負責作詞的蔡芸芸是退休校長，首度在音樂領域獲獎給她很大鼓勵，另外作曲者梁智凱是原住民歌手，為了創作台語歌曲，他對台語歌應該要有的「口氣」琢磨再三，成功獲獎。

獲縣府表揚的還有苗栗縣文史專家黃鼎松，他主編《苗栗文獻第58期－泰雅文化專題》獲國史館臺灣文獻館佳作。榮興工作坊以「客家大戲－地獄變」榮獲最佳傳統表演藝術影音出版獎，鄭榮興獲最佳音樂設計獎，蘇國慶獲最佳個人表演新秀獎。吳沛昀參加客家電視台「鬧熱打擂台」傳統組歌唱比賽獲第六屆年度總冠軍，為苗栗縣爭光。

苗栗縣舊匠樂團成員蔡芸芸（左二）、梁智凱（右二）共同創作「救國仁醫」歌曲，獲得蔣渭水流行歌創作大賽金獎。（巫靜婷攝）

攝影師曾進發（中）以礦工系列作品及炊粿慶團圓，分別獲得2020法國PX3國際攝影獎及IPA國際攝影獎。（巫靜婷攝）

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