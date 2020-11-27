疫後宅經濟商機發威，上班族紛紛把自家、辦公室當成咖啡館，帶動濾掛式咖啡異軍突起、銷量一飛沖天！其中，玩邑咖啡看好辦公室商機，與法布甜、泰晶殿異業結盟，舉辦咖啡日並招待企業主喝咖啡、吃甜點，積極搶攻茶水間商機。

玩邑咖啡總經理陳彥霖表示，台中大大小小的咖啡廳預估超過1,500家，市場競爭激烈，其中約有8成的咖啡廳兼賣餐或甜點，純賣咖啡的只有2成。不過，卻有高達7成店家賣咖啡豆，其中，自己烘豆的只有3成。

原本自己開咖啡館店的陳彥霖，看透台中特殊的咖啡店生態，毅然結束經營6年的咖啡館，選擇和朋友自創品牌「玩邑咖啡」，變身上游供應商，從進口生豆、烘豆到銷售一條龍。

值得一提的是，受到疫情影響，很多民眾減少到咖啡廳消費，使用便利、不受環境限制的濾掛式咖啡大受歡迎。以玩邑咖啡來說，去年平均單月銷量2萬包，疫情期間大幅攀升，動輒賣出5、6萬包。

根據陳彥霖調查，目前中部的辦公室茶水間，提供員工免費咖啡的不到3成，有喝咖啡習慣的上班族，平常多仰賴濾掛式或外叫，茶水間的市場潛力無限，將是玩邑咖啡未來的主要客群。

為迅速打響知名度，玩邑咖啡不僅結合台中知名伴手禮品牌「法布甜」，共同推出售價800元、1,380元兩款、合計限量3,000盒的聯名款禮盒外，今（27）日還到泰晶殿養身館台中大墩店舉辦咖啡日，藉由招待企業主喝咖啡、吃點心的方式，鼓勵他們為自己的員工買單。

玩邑咖啡特別透過社團、政商名流人脈，邀請50位企業主喝咖啡，滿室咖啡香，對泰晶殿的VIP頗有吸引力，意外帶動不少買氣。

陳彥霖強調，玩邑咖啡的精品豆種類很多，主要價格帶介於半磅300到600元之間，玩邑還可根據客戶需要量身訂製，對老闆來說，一個月花不到幾千塊，就可以收攏人心，絕對是一項划算的投資。

(工商 )