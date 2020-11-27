為了讓行政院長蘇貞昌上台施政報告，立法院院會朝野立委大打出手，國民黨團在議場內潑灑豬內臟，造成現場一陣混亂。台灣基進黨立委陳柏惟曾嗆聲要1個打35個，卻慘遭國民黨立委林為洲架住脖子，不到3秒即退出戰場。國民黨青年團總團長陳柏翰表示，難道不能節制一點，好好問政嗎？國民黨前台中市立委參選人林佳新卻認為，陳3Q事件反而讓藍軍支持者士氣鼓舞起來。

陳柏翰在臉書貼文表示，難道不能節制一點，好好問政嗎？前幾天黨慶才上架自錄影片，強調不少青年還願意留在國民黨的原因是「理性」、「專業」，過不到3天就直接自己砸牌了，接下來要怎麼挽回所謂不喜表態的理性支持者。

林佳新今天在臉書貼文表示，國民黨青年軍團長怎麼了？我倒看不出來今天輿論對國民黨逆風啊，反倒是陳3Q事件支持者士氣鼓舞起來。理性問政當然需要，但也不能不顧及支持者的士氣，沒有這些支持者你哪有機會在這個舞台。都是中常委了，好歹也黨內檢討，何必這時間對外放話，「不過大家也別去出征，讓高層與其溝通吧，我只是覺得怪怪的。」

網友表示，「這是誰啊？沒看到自己黨團慘成那樣，還要理性問政，也不想想別人什麼時候理性過。」、「國民黨好不容易做了件對的事，這個青年團團長在狀況外，不適合身處複雜的政治圈，而且閣揆大人還欠所有豬農和全國人民一個道歉。」、「這些青年團沒見過520農民運動的狠樣。」、「幼童軍團長吧，旁邊玩沙去。」

國民黨青年軍團長怎麼了？！ 我倒看不出來今天輿論對國民黨逆風阿 反倒是陳3Q事件讓支持者士氣鼓舞起來 我是這樣覺得啦，理性問政當然需要，但也不能不顧及支持者的士氣，沒有這些支持者你哪有機會在這個舞台。 都是中常委了好歹也黨內檢討，何必這時間對外放話 「不過大家也別去出征，讓高層與其溝通吧，我只是覺得怪怪的」 https://www.mirrormedia.mg/story/20201127inv006/ 由林佳新發佈於 2020年11月27日 星期五

(中時新聞網)