網路日前又瘋傳一支恐怖的貨車逼車，導致重機騎士摔落受傷的逼車影片，驚險畫面讓不少民眾直呼貨車司機太可惡。畫面顯示，重機騎士正常在路上行駛，結果下一秒一輛小貨車，竟然跨越雙白線，再右切超車，直接擦倒前方重機，騎士被撞倒地後，向內側車道翻滾，險些被後方遊覽車輾過。讓不少民眾大罵貨車駕駛：「根本是故意殺人」。南投集集分局經調閱監視器後已將涉嫌違規又肇逃的貨車司機傳喚到案，並處以多項違規罰單且函送法辦。

一名網友將這支貨車惡劣超車影片，上傳到臉書社團「重機車友，各區路況、天氣回報中心」。影片中可以看到，重機騎士行駛在雙線車道的外線，內線是一輛正在疾駛的疾駛遊覽車，遊覽車後方跟著一輛貨車，貨車駕駛突然硬是從右切到外線，擦撞到重機，騎士被撞倒摔車倒地，在地上翻滾，所幸趕緊從內線車道逃離，才沒有被後方的遊覽車輾過，這一驚險畫面全被後方的另一名機車騎士錄下來。。

網友看到這支影片相當憤怒，紛紛留言大罵「根本是故意殺人了，太扯了」、「還好後方的遊覽車速度不快，否則騎士可能就完了」、「後方遊覽車差點撞到」、「看了真讓人火大」、「提告啦，絕對不能和解」。

南投縣警局集集分局根據車號傳喚駕駛到案說明，依法先告發駕駛惡意逼車、任意變換車道、未打方向燈、車斗未標示明顯號牌違規，且涉及肇事逃逸，將函送法辦。

(中時新聞網)