衛福部長陳時中針對海外國人停付保制度改革做出宣示，預計於明年提案修法改革，未來海外國人出國2年以上者，返台須先補齊保費才能再加保，此舉讓藝人劉樂妍極度不滿，怒嗆：「我才是真金白銀人民幣拿回去建設台灣的人」。

劉樂妍表示自己北漂大陸4年6個月，即便人不在台灣，也從來沒停止繳交保費，更直指政府所要追討的對象，應該是平常都停保，返回台灣才復保的人，並表示自己絕對是對台灣有貢獻的人，因為都拿真金白銀人民幣回去建設台灣，接著強調：「我用健保用的理所當然，天經地義」。

接著，劉樂妍表示或許是身體不適導致情緒如此低落，也開始思考「婚姻」的意義，詢問若結婚目的是為了合情合理合法生小孩，那没有要生小孩還需要结婚嗎？強調自己欠了很多錢，還有許多做不完的工作，是否這樣將没有辦法生小孩，將來也無法跟人結婚，最後不忘感嘆：「為什麼不能帶著狗也找到一個容得下狗的男生呢？」

劉樂妍微博全文。(圖/劉樂妍微博)

對於傳出健保費率可能調漲，資深藝人黃安氣得發文怒轟：「我黃某人爽用健康保險，健保費就要漲？還追討？很棒呀！」甚至狂酸要政府立法：「不爽民進黨者，不得爽用健保」。

(中時新聞網)