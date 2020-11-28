針對民進黨立院黨團總召柯建銘指「國民黨反萊豬一代不如一代」，台中市長盧秀燕今天（28日）回應，政治的事大家她不評論，但近期大家為萊豬有許多論辯，她要反映地方心聲，台灣是一個以豬肉為主食肉品的國家，食用量非常大，不管是爌肉、滷肉、水餃、貢丸等，吃的豬肉非常多，因此最好維持現狀。他還說，民進黨堅決反對美豬標示是否含萊劑，將對人民健康有很大風險，民進黨應該採納民意才對。

行政院長蘇貞昌昨日第13度赴立法院進行施政報告，國民黨立委雖以丟擲豬皮與內臟再度杯葛議事，但蘇貞昌在民進黨立委的擁護下，上台完成施政報告。對此，民進黨團總召柯建銘表示，這是史上最荒謬的一刻，還批在野黨竟然一代不如一代，國民黨在黨主席江啟臣的領導下，已經演化成幫派化、義和團化的合體。

台中市長盧秀燕今天上午出席龍井龍港國小校舍重建啟用典禮時則呼籲，含有瘦肉精、萊克多巴胺的豬肉不要進口，如果萊豬一定要進口，人民的健康風險就很大，因為混在一起，民眾搞不清楚到底吃的豬肉有沒有含萊克多巴胺。

盧秀燕還說，國家現在規定，運動選手不能夠吃含有萊克多巴胺的豬肉，因為藥檢不會通過，若運動選手吃了萊豬就會影響藥檢，一般民眾也不應面對這樣的風險，他強調國民黨站在民意這一邊，雖然忠言逆耳，民進黨未必認為好聽，但是身為市長、從政人員，一定要替台中市民發聲，她反對開放萊克多巴胺的豬肉進口，台中市政府也一定會努力維護台中市民的健康跟食安的風險。

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(中時新聞網)