本土劇女神曾莞婷今年8月在新竹展開新副業，斥資300萬元推出網美手搖飲「AirKiss飛吻茶飲」，全店以白色大理石搭配粉色沙發椅，牆面掛著金色邊框化妝鏡，鏡中還寫了各式的撩妹語錄，走進店內就可拍上好幾回合，成為網美們新拍照的打卡聖地。

身為執行長的曾莞婷親力親為，讓飲料店短短3個月內又開了2家店，目前已開始開放加盟。曾莞婷表示，希望旗下手搖飲能先以新竹地區為主，慢慢穩定後明年也會往台北發展，籌備的過程中都會固定時間下新竹與夥伴們開會、試喝飲品就是希望做出與大家不同特色。曾莞婷提到，自己很幸運遇到一群充滿熱情、認真的夥伴，可以幫我分擔很多事情，讓我也能好好兼顧於演藝上，不用太操心飲料店的事。

忙於新店開幕，曾莞婷每天忙翻天，有時回到家9點就入睡，同事找不到人，還擔心她是否發生什麼事。雖沒有失眠問題，但曾莞婷坦言太疲累，脖子後頸很不舒服，還找整脊師傅幫忙刮痧，雪白美背刮出一道道鮮紅痕跡，看了令人心疼。

曾莞婷現身手搖飲店面，吸引大批粉絲搶拍。（曾莞婷工作室提供）

曾莞婷近期為手搖飲店累壞，刮痧背全是瘀血。（曾莞婷工作室提供）

(中時 )