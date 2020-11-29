美國萊豬叩關倒數，國民黨台北市議員羅智強點名民進黨立委吳思瑤，指他是台北市挺萊豬的第一名立委，並嗆要罷免，且一定通過。沒想到，羅智強公開點名吳思瑤後，原本支持罷免挺萊豬立委的民調，竟從89%提升至95%。

羅智強日前進行一項民調，有89%的網友支持罷免挺萊豬立委，今（29）日他在臉書公開點名吳思瑤，嗆說「背叛台北市民，等著被罷免吧」「如果，羅智強真的發起罷免妳，妳，一定會被罷免。不是羅智強有多厲害，而是吳思瑤太輕忽台北市民的憤怒」。

羅智強舉辦臉書即時投票，95%贊成罷免吳思瑤。（圖／摘自羅智強臉書）

羅智強今再指出，前天的臉書即時投票，有89%的網友支持罷免挺萊豬的立委，昨日再加辦一個即時投票，選定吳思瑤，本以為點名後，會降到70~80%左右，沒想到贊成罷免吳思瑤的網友比例比先前還高，不到24小時，有95%、超過5500位網友投票支持罷免吳思瑤。

羅智強要告訴吳思瑤，這就是人民的憤怒，也是人民給吳思瑤的最後通牒，在民進黨準備強渡關山、強餵人民吃瘦肉精豬肉的時候，大家都睜大眼睛看著吳思瑤，會不會投下同意票，背叛台北市民對她的託付。

最後，羅智強也撂話，「當妳投下同意票背書萊豬入台的時候，就是羅智強發起罷免吳思瑤的時候。好自為之吧，吳思瑤」。

95％，6600位網友贊成罷免吳思瑤 吳思瑤，這就是，人民的憤怒 前天 我辦的臉書即時投票，有89％的網友支持罷免挺萊豬的立委 昨天 我再加辦了一個臉書即時投票，選定吳思瑤，問網友是否贊成罷免 我本來以為，在不點名的情況下，89％的網友... 由羅智強發佈於 2020年11月28日 星期六

(中時新聞網)