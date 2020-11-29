罷免桃園市議員王浩宇案，將在明年1月16日舉行第三階段投票，王浩宇本人回應「尊重罷免案」後，罷免王浩宇總部近期則在桃園中壢各地宣傳罷免活動，更舉行掃街宣傳活動，而罷王和高雄罷捷一樣，都出現「貪食蛇」車隊，引起不少網友關注。

中選會日前20日宣布，由唐平榮領銜提出「王浩宇罷免案」正式成立，將函請被罷免人王浩宇於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議罷免案明年1月16日投票，時間自上午8時至下午4時。王浩宇獲悉強調，罷免是公民的權利，心情不受影響。

罷王總部對此強調，罷免王浩宇行動為公民自決，並非針對特定政黨、桃園市府及議會，僅是單純希望下架不適任、褻瀆市民的議員，避免政治風氣被王浩宇所帶壞。

但也有網友認為，王浩宇與黃捷兩人對於自己在當地的服務都非常有信心，因此這次罷免投票，兩人大可號召自己的支持者，「跟罷免團體正面對決」，真正在票數上決勝負，而非保守的期待罷免票無法突破門檻。

罷免案成立後，「罷免王浩宇」粉專28日貼文表示，當天由罷王總部執行長邱仁德里長帶隊的「罷王鐵騎隊」，在中壢區市區進行第一次的三階段投票宣傳，獲得沿路民眾的熱烈支持，盼中壢民眾在明年1月16日，一定要出來投票，讓中壢區回復原有的美好」。

📢＃罷王鐵騎隊整裝上路❗💪 由罷王總部執行長邱仁德里長帶隊的 #罷王鐵騎隊🛵，今天在中壢區市區進行第一次的三階段投票宣傳🔊，獲得沿路民眾的熱烈支持！👏 明年１月16日🗓️，一定要出來投票🗳️，讓中壢區回復原有的美好！💕 ＃0116倒宇天光光榮中壢🌅✨ 由罷免王浩宇發佈於 2020年11月28日 星期六

(中時新聞網)