搶攻歲末與聖誕節美食餐飲商機，六福旅遊集團除旗下Elite Bakery一禮烘焙今年加碼推出各式應景商品，台北六福萬怡酒店The Lounge大廳酒吧及敘日全日餐廳皆推出精緻聖誕餐點，同時邀請六福村聖誕老公公來到六福萬怡酒店「駐點」，將驚喜現身7樓餐廳與用餐賓客熱情互動，送上暖心耶誕祝福。

Elite Bakery一禮烘焙今年推出多達29個品項的聖誕糕點，其中，針對送禮或派對分享需求推出手工聖誕餅乾，不論是以精緻做工呈現雪花水晶球、聖誕老人、耶誕樹等卡哇伊造型的糖霜餅乾，或將比利時頂級巧克力入料製作的黑、白巧克力餅乾，兼具美味也可當作療癒拍照道具，每片售價50元。此外，本次也推出超犯規「聖誕大合唱草莓塔」，選用香氣濃郁，甜度高水分足的台灣本土草莓，將草莓結合鮮奶油，製作出可愛造型雪人滿佈塔皮頂層，精美造型絕對擄獲少女心。耶誕系列商品將於12月1日起至12月30日於一禮烘焙門市販售，部分品項也同步於六福美饌以及台北六福萬怡酒店七樓FUN LAB門市販售。

一禮莊園今年推出「遇見莫蘭迪」、「金色繽紛聖誕」、「金色繽紛花圈」、「森伴聖誕」、「飄雪森林」、「幸福松果盤」」等六款造型花禮，售價799元起，其中「森伴聖誕」以紅色永生花及金色松果交織出經典紅金配色，襯托出高貴氣息及幸福感受，聖誕節吃飽喝足之餘，也別忘記挑選應景布置花禮增添節慶氛圍。

六福萬怡酒店The Lounge大廳酒吧本次推出單人獨享聖誕餐點以及2款主題特調，其中，「耶誕夜之星」創意特調，外型以聖誕樹作為設計概念，杯緣以迷迭香襯托綠意，加上星型切片楊桃象徵聖誕樹頂的伯利恆之星，酒體本身以熱紅酒為發想，將楊桃汁基底加入紅酒及自製肉桂糖漿帶出層次及香味，並加入蘇打水營造輕盈口感，是微醺過聖誕的好選擇。

六福萬怡敘日全日餐廳特別推出雙人海陸套餐，享用口感軟嫩、香氣濃厚的紐約客牛排及肉質鮮甜的新鮮活波士頓龍蝦，雙主餐澎湃價只要3,360元+10％，並額外加贈特選紅酒一瓶。12月23日及24日聖誕老公公將來到台北六福萬怡酒店，除了在1樓發糖果送祝福外，也將現身7樓餐廳穿梭於桌邊與大家相見歡。

(工商 )