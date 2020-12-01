一位知名乳房外科名醫2015年曾在診間用針孔攝影機偷拍37名女病患胸部，遭判緩刑5年，如今他到苗栗行醫，又遭指控將未成年少女「胃痛」症狀說成「肺炎」，聽診過程親自解開對方上衣扣子，並要求脫掉內衣；院方事後回應此事正查證中，目前已停止梁所有醫療業務，衛生局則說若屬實，不排除解雇。

該少女的親友指控，少女日前因胃痛到苗栗某醫院掛急診，身體沒有大礙，卻被院方要求住院，不能吃東西，在出院當天，醫生突然出現在病房，聲稱她得了「肺炎」需做聽診，該位名醫親自解開她上衣5顆扣子，要求脫掉內衣，但事後檢查報告發現肺部沒問題，少女認為遭到性騷擾，「為什麼叫我脫內衣？」在親友陪同下出面報警。

少女的親友控訴某乳房名醫編造少女患肺炎，親自為她解扣子，要求脫掉內衣做聽診。（圖／翻攝自臉書）

此事件被該少女的親友公布在臉書的地方社團上，文章中提到「XXX醫師，你會不會太誇張」、「噁不噁心啊」。該醫院發言人說，25日接到投訴就立刻查證，目前已要求該位醫師停止所有醫療業務。衛生局也說，院方已經停止他在院的工作，若查證屬實，未來將依醫療法等相關法規後續處辦。

這位乳房名醫2015年在台北醫學大學附設醫院任職時，被護理師指控，利用在診間對女病患做胸部觸診時，用針孔錄影筆偷拍女病患胸部，共37名女性受害；此外，他除了偷拍女病患外，還因為偷拍與林姓小三的性愛影片流出，遭妻控告小三妨害家庭罪，小三則反控梁偷拍。

(中時新聞網)