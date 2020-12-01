國民黨為杯葛行政院長蘇貞昌第13度赴立法院施政報告，上月27日祭出「豬內臟攻勢」，拿出豬內臟當抗議武器，立法院現場腥臭味橫溢。針對地毯該如何處理，立法院秘書長林志嘉昨表示，若須換地毯，估價要100萬，一定會跟國民黨求償；而6月28日國民黨為監院人事同意權案破壞公物的41萬，至今也還未繳。民進黨立委王定宇則痛批：「這個國民黨到底是臉皮有多厚的賴皮黨啊？」

林志嘉表示，立法院總務處當天就請清潔公司清洗，上月28日、29日也有做特別的消毒與清洗，都在進行中；清潔公司做特殊清洗與消毒，大概要5萬、6萬元，若實在不行必須換地毯的話就要100多萬。民進黨立委劉世芳昨質詢，地毯求償該由誰支付？林表示，誰破壞就是誰買單，一定會向國民黨求償。

林志嘉並指出，歷來破壞議場的黨團等都有支付賠償，太陽花學運時，學運領袖林飛帆、陳為廷等人賠償263萬，時代力量黨團為抗議《勞基法》破壞議場賠償12萬，民進黨民國101年為抗議瘦肉精破壞議場也賠償2萬多；而國民黨抗議監察院人事案41萬，還未繳。

王定宇11月30日在臉書發文寫道，國民黨不只是「義和團化」，根本就是「賴皮黨」，國民黨破壞立院設備時，說得一副「少爺有錢，弄壞就賠」，現在是「別人有賠我才賠」，然後立法院說了別人都有賠，國民黨還在「我不信，收據拿出來」。王痛批：「這個國民黨到底是臉皮有多厚的賴皮黨啊？」何況林志嘉都已經說了，其他黨都有賠，就只剩國民黨未繳清。

不僅如此，針對國民黨未繳清的賠款與這次的地毯求償，王定宇強調：「立院必須保持行政中立、繼續追繳，希望把款項追回來。」

(中時新聞網)