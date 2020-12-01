Jake Paul knocks out Nate Robinson 😱



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NBA前灌籃王奈特羅賓生(Nate Robinson)在拳擊擂台遭痛扁，成為網路笑柄，其他NBA球員也有嘲笑他的，像是柯瑞(Stephen Curry)的推文就引來大批回應。結果是退役拳王梅威瑟(Floyd Mayweather)出聲力挺：「我以奈特為榮。」

羅賓生上擂台之前推文：「今晚我要代表NBA的弟兄們以及全世界的運動員上陣，最重要的，為了我的孩子而戰。」然後他又說：「我將要震撼整個世界。」柯瑞賽後回應一句：「你果然沒騙人(I see no lies)。」引爆網友熱議，大家紛紛改圖嘲笑羅賓生，將他倒地的畫面各種變造合成。

梅威瑟對此非常不滿，在IG貼出他與奈特羅賓生的合照：「奈特，我以你為傲。我永遠都支持我的兄弟，我絕不會落井下石。大家在社群網路有言論自由，但是黑人運動員和藝人，特別是黑人NBA球員絕不該嘲笑你。我們理當團結才對。我現在拉你一把，讓你知道我們都愛你，祝賀你付出的努力。」該文1日獲得79萬個讚。

NBA球員也有關心羅賓生的，米爾沙普(Paul Millsap)說：「我尊敬他，起碼他敢上台。」體育節目First Take主持人認為羅賓生倒地的狀況不太妙，「他不是被打倒而已，他是躺在那邊完全失去意識，這不好笑。」

(中時新聞網)