中國大陸科學家已打造出所謂的革命性飛機發動機，能以16馬赫的超高速飛行，可以在兩小時內到世界任何地方。

據《南華早報》（South China Morning Post）1日報導，在北京高超音速風洞試飛的原型顯示，它無論在推力，燃油效率和操作穩定性上都展現了空前的性能。

(中時新聞網)