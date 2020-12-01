16馬赫 陸測革命性引擎 到世界任何地方不到2小時 10:012020/12/01 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸科學家已打造出所謂的革命性飛機發動機，能以16馬赫的超高速飛行，可以在兩小時內到世界任何地方。 據《南華早報》（South China Morning Post）1日報導，在北京高超音速風洞試飛的原型顯示，它無論在推力，燃油效率和操作穩定性上都展現了空前的性能。 (中時新聞網) #16馬赫 #發動機 #革命性 #高超音速 #中國大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐美3組團隊連環報佳音 終結疫情有苗頭 04:102020/11/30 國際大事 江啟臣批中選會 刻意卡公投 04:102020/12/01 政治要聞 歐爆發禽流感 英急殺1萬多隻火雞 21:402020/11/30 國際 歐洲爆發禽流感 多國忙撲殺 04:102020/12/01 國際大事 Skoda汽車11月台灣銷量創新高 17:392020/11/30 財經 Ferrari擺脫FIA賽事規則限制 推出488 GT Modificata賽車 10:342020/11/30 汽車情報-汽車新聞 深圳瘋搶房 恐引來房產稅 04:102020/12/01 產業財經 美突檢航班機組 北京嗆挑釁 04:102020/12/01 兩岸要聞 16檔黑五網購概念股 夯 04:102020/12/01 證券．權證 警貼心偵辦 丁怡銘遭疑享特權 04:102020/11/30 社會新聞 軍事熱門新聞 無人機擊殺 伊朗革命衛隊高級指揮官身亡 - 軍事 16馬赫 陸測革命性引擎 到世界任何地方不到2小時 - 軍事 找到證據 掃射伊朗核科學家遙控機槍是以國製 - 軍事 10年暗殺5伊朗核科學家 以情報機構執行任務像走街角 - 軍事 伊朗24億要他人頭 川普稱敢鬧就打 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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