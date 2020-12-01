日前有民眾在屏東枋寮鄉二戰遺跡「石頭營」附近發現疑似迫擊砲彈的未爆彈，未料軍方才剛處理完，又有居民又在現場附近發現另外幾顆未爆彈，屏東縣議員蔣月惠認為在光電園區施工內出現未爆彈孔有安全疑慮，前往要求停止施工抗議，但她卻兩手各拿一顆未爆彈高舉，當場嚇壞現場人員，現場民眾也捏一把冷汗直呼她真是拿命在抗議，簡直「世界第一勇」。

蔣月惠抗議高舉「這兩顆彈，民眾嚇得差點噴尿急閃避。(翻攝蔣月惠臉書)

不過軍方人士表示，蔣月惠此舉是非常危險的舉動，而且是極度錯誤的示範，千萬不可以學習，萬一未爆彈引信或是其中火藥仍有效，經過碰撞搖晃都有可能引爆，屆時後果不堪設想，因此發現未爆彈事前千萬不要觸碰，務必先通知軍方未爆彈處理小組。

蔣月惠會做出這項駭人的舉動，起因是因為有民眾在「石頭營」附近發現未爆彈，蔣月惠認為在光電工程區發現未爆彈，對於施工以及民眾都有公共安全影響，所以邀請當地文史團隊前往現場陳情抗議，要求施工廠商停工，以免發生憾事危害當地居民與工作人員的安全。

蔣月惠表示，發現未爆彈的地方並未管制，是任何人都可以隨意進出的地方，「腳隨便踢一踢」就可能踢到未爆彈，她還痛批直言附近散落的未爆彈未免也太多，又緊鄰光電廠，萬一光電廠也出現未爆彈，萬一出現爆炸危險「有誰能負責？」所以她會手持未爆彈拍照就是要「凸顯整件事的不合理」。

據了解，發現未爆彈的地點，實際上並沒有在光電廠的規劃範圍內，光電廠施工範圍都是過去耕種農地，從未有發現未爆彈，因此並未有過安全疑慮。

(中時新聞網)