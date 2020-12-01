一名男子日前回家後發現女友換上睡衣對著手機傻笑，之後轉頭對他說「你要來摸一下嗎？」他以為是性暗示，興奮地趕緊去洗澡，沒想到準備對女友上下其手時遭制止，女友解釋是要他幫忙摸「麻將手機遊戲」，因為她快輸了，所以要求他幫忙玩，讓他全身慾火頓時被澆熄傻在現場。

該男子在論壇網站「Zuvio 校園」發文表示，他發生了一件蠢事，日前下班回到家時，發現女友換上可愛的睡衣，躺在床上對著手機傻笑，下一秒女友突然轉過頭，用一個超可愛的臉問他「你…要來摸一下嗎？」男子說自己剛從教召5天回來，這種誘惑是難以招架的，於是他隨即去浴室洗了「戰鬥澡」。

女友問「要來摸一下嗎？」男友誤以為性暗示，結果竟是邀約打麻將。（圖／翻攝自Zuvio校園）

但是當他洗完澡到床上，準備要對女友上下其手時，卻遭對方制止，女友說「是要問你要不要幫我摸個兩圈手機麻將遊戲，我快輸光了。」女友說完就繼續玩遊戲，讓他相當傻眼。

許多網友看到貼文後留言表示，「雖然不是打麻將，但誤會女友意思的糗事我也發生過，當下真的很丟臉」、「可以理解，不過你女友的說法真的容易會讓另一半誤會，我都懷疑她是故意整你的，誰叫你不跟她一起玩麻將」。

(中時新聞網)