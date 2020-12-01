台灣基進黨立委陳柏惟接受記者採訪，對國民黨總召林為洲表示抗爭還沒結束，甚至不排除丟豬糞一事看法時，陳竟反嗆林為洲是誰，還挑釁表示「對雜碎的名字沒記憶」。此話一出，網怒轟陳柏惟講話太超過，更有網友痛批被打傻失憶了嗎？

陳柏惟今上午在立院外接受媒體聯訪，被問到林為洲表示甲動還沒有結束，他們隨時都還會有行動的看法時，陳竟脫口而出，「林為洲是誰」？更直言「我對一些雜碎的名字，沒有記憶」！至於被國民黨鎖定目標，陳柏惟也沒在怕，反嗆「警察被小偷討厭很正常，但警察不會怕這些小偷」。

對於國民黨可能採取潑豬糞的傳聞，陳柏惟指出，他還是「立法院風紀股長」的概念，有誰搗蛋違反秩序的事情，就動手阻止，但若立院一切都正常，當然就沒問題。

此話一出，大批憤怒網友痛批，「說自己嗎」、「沒中國你會活不下去」、「被打傻失憶了嗎？」「就是把你抓出去的那個？」「這種回答真是拉低民意代表的水平」、「是被打到失憶？可憐啊」！

(中時新聞網)