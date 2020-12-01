被蘇貞昌酸不敢說「去看哪個豬場」 蔣萬安公布影片霸氣打臉

萊豬即將於明年1月進口，行政院拍板標示產地，但不標示是否含有萊劑，引發各界議論。而國民黨立委蔣萬安今(1日)在立院質詢時行政院長蘇貞昌時，提到自己兩週前到屏東看豬農，被蘇反問去的是哪家豬場？因為保護豬場強調不能說，未料卻被綠媒帶風向稱他語塞。對此，台北市議員徐巧芯則在臉書分析，很容易理解為何蔣萬安不說出養豬場的名字，「以蘇貞昌的個性，問是假關心，實際上很有可能上演『牛肉麵事件2.0』」。

蔣萬安質詢萊豬議題時，提到自己去屏東訪視豬農，蘇貞昌反問，「你看哪一家？」，蔣萬安說不能說，讓蘇貞昌笑回，「啊，你就是這樣」，蔣萬安表示，不能說的理由是豬農怕被「查水表」：後來蔣萬安辦公室也公布之前臉書上的影片，蔣萬安真的實地到屏東拜訪豬農，還去看了養豬的地方。

徐巧芯則是在臉書上說，她認為以蘇貞昌的個性，問是假關心，實際上很有可能上演「牛肉麵事件2.0」，也就是出動網軍、動用政府力量打擊養豬場，最後逼迫民眾、農民只能被壓著不敢吭聲。她更指出，實際上有沒有養豬場對萊豬進口有意見？證據會說話，畢竟蔣萬安確實有到屏東實地考察，豬農也表示對政府決策不滿，只是對方礙於政府的壓力，希望低調，只好要求上馬賽克處理。

談到此，徐巧芯忍不住想問，什麼時候民眾、農民反映對政府的不同意見，開始會莫名的感到恐懼；她痛批，「民進黨立委身為民意代表，對這種現象不但不思檢討，竟然在議場哈哈大笑，更顯示出自己也是縱容行政院『霸凌式治國』的幫兇」。

最後，徐巧芯也批，「蘇貞昌的『霸凌式治國』已經讓他自己的滿意度掉到谷底」。她更直言，若是蘇貞昌要繼續這樣搞，下台只是時間早晚的問題而已。

(中時新聞網)