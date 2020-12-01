與其買一堆補品，不如好好吃飯。許多人以為，「藥膳吃補」就是要加入許多藥材熬燉，但是對日本作家麻木久仁子來說，藥膳指的不是「吃中藥」，而是依照季節、體質與身體狀況，挑選愛吃的東西，在三餐中加入小變化，就能告別各種不適、預防疾病，從早到晚都活力十足。她認為，「所有食物原本就有生命力。不管是高麗菜還是豬肉，本來就是生物。因此不管什麼食物都是能量的結晶。」她走過腦中風與乳癌風暴，除了醫療之外，食療幫助不少。她把這些飲食範例寫成《藥膳師的生命力餐桌》一書，以下為重點書摘：

那是發生在我48歲那年冬末的事。當時，我的右手和右腳突然有發麻的感覺。我的半身完全使不上力，無法行走。於是我去醫院照了腦部核磁共振，結果發現自己得了腦梗塞。在做了各種全身檢查後，醫師說主要是因為壓力所引起的。

之後，我又接受了全身精密檢查，這次診斷出我罹患了乳癌。在那一瞬間，我才對「死」這個字有了非常深切的感受。幸好腦梗塞和乳癌都是早期發現，並沒有造成什麼大礙。但從那時起，我深深覺得不能再這樣下去了，一定要為身體健康改變生活型態才行。

我認為如果要改變生活方式，首先要注重飮食。因此，我從眾多選項中選擇了「藥膳」，理由是因為藥膳沒有「某種東西不能吃」的飮食限制。

藥膳認為藥食同源，所有的食材都有能量。而從不同食材中取得能量，「用飮食來補充生命力」就是藥膳的觀念。雖然每個人與生俱來的生命力無法改變，但只要愼選食材好好攝取，還是能夠將生命力補足！這就是所謂的「後天精力」。

打從我開始學習藥膳之後，吃這件事眞的變成了一大樂趣，不僅對於塑造自己身體的食材會打從心底感到珍惜，面對下廚這件事也不再覺得麻煩提不起勁了。

如今的我，當然比年輕時來得有年紀，不過很神奇的是，我覺得正値55歲的自己反倒比以前來得更健康有活力。而且，身體狀況好，心情自然也會好，這一切無疑要歸功於我在飮食方面的改變。

我以前經常隱約感覺到身上有許多病痛，不過自從注意要補充生命力，並且改變長久以來的飮食型態後，我已經親身體會到了以下這些變化：

‧ 皮膚狀況改善

‧ 比較不容易心煩和焦慮

‧ 比較不容易疲勞

‧ 季節交替時身體較少生病

‧ 就算身體不適，很快就能康復

‧ 心情總是很愉快

這一點一滴或許都只是小小的改善，但是像這樣透過飮食補充生命力而不斷累積的舒暢感，已逐漸成為我每天生活中的喜悅了。

食譜推薦:

藥膳師的生命力餐桌：雞肉韭菜粥。（資料來源：高寶出版提供／合成圖：梁惠明）

藥膳師的生命力餐桌：花枝炒蛋（資料來源:高寶出版提供/合成圖:梁惠明)

藥膳師的生命力餐桌：蒸生薑紅茶（資料來源:高寶出版提供/合成圖:梁惠明)

(中時新聞網)