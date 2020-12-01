行政院前發言人丁怡銘被控違反食安法，11月29日至台北市中正一警分局應訊，警方被質疑給他特權待遇；分局長陳明志更疑似充作替身掩護，讓丁脫身沒被媒體拍到，引發不少爭議，其網紅女兒陳侑敏卻在社群軟體「提油救火」，怒嗆媒體「玻璃心」。而現在又爆出陳擔任台北市交通大隊長期間，年度4支宣傳影片，由女兒及網紅男友林恩祐工作室接案拍攝，1支影片酬勞1萬，陳不避嫌的行為再次引發熱議。

台北市交通大隊去年拍攝的4支宣傳影片，全由女兒陳侑敏與男友林恩祐的工作室拍攝，除了陳侑敏擔綱演出，影片酬勞也是由工作室賺取，對此，台北市交大表示，4支影片經費全在10萬元以下，無須公開招標，但自肥「自己人」的行為，在風頭上也被放大檢視。

中正一分局長陳明志曾參與女兒執導的宣傳片(圖片截自影片)

女兒「提油救火」的風波尚未落幕，又被爆出肥水不落外人田，陳明志受訪時說「不曉得女兒參與拍攝」，不過，陳侑敏在影片中擔任演員，更是與爸爸陳明志「同框演出」，說不知道實在略為牽強。

中正一分局長陳明志曾演出影片(圖片截自影片)

根據調查結果，北市警局副局長邱寬愉表示，交通大隊2019年7月至10月間，陸續委外製作4支預防、宣導交通安全的影片，每支價格為1萬元，交大是與陳明志女兒林姓男友成立的工作室簽約，因林姓男子與時任大隊長的陳明志並非二等親，初步認定沒有不法。

(中時新聞網)