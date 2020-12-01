苗栗縣1名吳姓（31歲）白牌車駕駛，30日凌晨搭載3名酒客，卻在路上倒地猝死。第一時間乘客打119宣稱駕駛「癲癇猝死」，但運匠妻子發現行車記錄器影片疑似被刪除，透過附近民宅監視器發現，丈夫可能是被3名乘客圍毆致死。檢警決定解剖釐清死因，涉案3名男子在偵訊後被依警方則依傷害致死罪嫌移送法辦。

據了解，30日凌晨，苗栗縣某民代的黃姓丈夫（54歲）與另2名友人同在苗栗市喝酒，結束後以電話叫了由吳姓司機所駕駛的白牌計程車，準備返回後龍鎮住處，當車行至後龍鎮英才書院附近路口，有1人先下車，要吳姓司機繼續載另2人回家，但吳以車資已談好，不願再載，雙方發生口角，4人下來理論，黃某一方與吳發生拉扯，吳突然身體不適倒地不起，黃某一方見狀還緊急替吳作急救，救護車趕抵將吳送署立苗栗醫院急救後，延至凌晨1時宣告不治。

不過，檢方相驗發現死者臉部、右手臂有挫傷，案情出現疑點。死者妻子也說丈夫車上行車記錄器在案發關鍵時刻的影像疑似遭到刪除，尋訪附近民宅監視器後發現，丈夫並非乘客宣稱的「癲癇猝死」。吳妻告訴媒體：「車上3個人都有動手，車子停下來之後，右方乘客下車，跑過來駕駛座把我老公拉下車，這時候我先生還是站著的」，吳妻強調「接著左後座乘客也下車，然後我先生就被打倒躺在地上」，她懷疑先生在車上就已經被毆打。

經過警方進一步偵訊，其中有人坦承因為車資與司機發生口角，另有2人動手毆打對方，竹南分局傍晚將黃姓、沈姓（57歲）及郭姓（50歲）男子3名乘客依傷害致死罪嫌移送苗栗地檢署複訊。

(中時新聞網)