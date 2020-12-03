【愛傳媒黃子哲專欄】蔣萬安委員拒絕透漏他去屏東關心的豬農是誰，竟遭蘇貞昌院長的反譏說，「你（蔣萬安）這就是不懂，屏東豬農我非常熟，他們都非常支持我們。上禮拜我到屏東的信功豬肉，他還是國民黨中常委捏，他很支持欸，我可以告訴你名字，信功豬肉。」

蘇貞昌既然神明都敢騙，那在立法院公然說謊，甚至製造假訊息，也算是真情流露，「白賊昌」絕非浪得虛名。

但謊話和蘇的參選一樣，一攻就破，根本不實在，也教壞丁怡銘這個「年輕人」。蘇貞昌去信功一事，人事時地物幾乎都在亂扯，鬼話連篇。

首先，蘇貞昌去參加信功實業公司所舉行的銷日封櫃儀式，時間是11月19日，並非上禮拜，是已經快二個禮拜前的事了。

事實上，蘇貞昌對於時間的概念非常錯亂，無怪乎民進黨在2012年codex訂出萊劑標準後，還是堅持牛豬分離，豬肉必須零檢出。如今蔡政府已自毀承諾，蘇貞昌卻不斷自稱迄今標準沒變過。

再者，信功的董事長是楊博仁，確實是國民黨的中常委，但當天根本不在現場，他的兒子也是信功的總經理楊旻叡，在致詞時也特別說明，他父親人在國外。蘇貞昌是隔空感應到，還是晚上睡覺夢到楊博仁的支持。

最後，蘇貞昌說信功很支持他們，是支持萊豬開放進口嗎？楊旻叡所感謝的，從頭到尾都是指政府在口蹄疫上的功勞，可不是萊豬政策。

蔣萬安在質詢萊豬，蘇貞昌卻拿口蹄疫說嘴，根本在竹篙鬥菜刀，狗屁不通。蘇貞昌過去罵謝長廷奸巧，沒想到他自己也如此狡詐，幸好2008年謝蘇配落選，沒讓奸人得逞。

蔣萬安為了怕豬農被民進黨政府查水表，在回應蘇貞昌時，稍微有些遲疑甚至是語塞了，就讓台上的蘇貞昌得意忘形，竟連台下助陣的民進黨立委也歡欣鼓舞，High了起來。

如果蘇貞昌是壞，那這些綠委們就是傻，過去自己也做過同樣的事，怎麼好意思笑別人。

例如，趙天麟過去曾質疑吳敦義的政治獻金有問題，管碧玲曾爆料馬政府的閣員有綠卡等，當時他們二人也都沒透露「消息來源」。

如果民進黨在揶揄蔣萬安，不也等於在恥笑自己？況且蔣萬安還公布了他去屏東看豬農的影片，比綠委們真實也負責多了。

蘇貞昌希望在野黨不要再杯葛，讓他到立院報告備詢，但放行結果卻是蘇貞昌繼續在國會殿堂撒野又撒謊，囂張跋扈到極點。

人民關心的是萊豬進口對食安、健康、以及產業的衝擊與配套措施，蘇貞昌既然接受立委質詢就好好直球對決，別只會耍嘴皮又東牽西扯。

誠如蘇貞昌當年送給謝長廷的一句話「長廷兄，轉移焦點，也不能改變涉案的事實！」奉勸蘇貞昌，「貞昌兄，轉移焦點，也不會改變騙案的事實！」

作者為國民黨文傳會副主委

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)