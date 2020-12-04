能想像嗎？年僅12歲的小學六年級男童竟然會貪汙索賄！一名小六男童多年以來在學校當「霸王」，利用副班長與小老師職權索賄，累積下來獲取了3萬人民幣(約新台幣13萬元)，整件事情還是因遭威脅的同學竊取媽媽皮包繳交勒所費才曝光。

綜合陸媒報導，事情發生在2015年大陸安徽蚌埠市某所小學，這名年僅12歲學童，身受老師信賴，不僅當上副班長，還身兼語文科小老師，但他卻利用職權，以「檢查功課」名義，向同班同學進行勒索，威脅不給錢，就不會通過測驗，同學若不從，就會遭到霸凌，甚至被帶至廁所，在副班長與跟班圍觀的情形下當眾吃下排泄物。

由於老師相當信任該名副班長，加上作業或背誦未通過的同學，會遭老師下令由完成作業以及成績優秀者拿掃把狠打屁股，多名學生不敢張揚，只得乖乖繳錢，讓該副班長在短短幾年間就不當獲取了3萬人民幣，儼如校園小霸王，而這個班級從2年級的20多人，到6年級僅剩下7人。

整起事件在其中一名受威脅的同學行竊父母錢財未果後，遭媽媽體罰，才供出受威脅一事，這位受害者同學的雙親陸續拜訪其他同學家，才進一步發現有多人受害，有父親當場才恍然大悟，明明前一天才盯著兒子把作業寫完，怎麼隔天變成未繳交，原來是沒繳費給副班長，導致作業被撕掉。

事件經當地新聞台大幅報導後，驚動警方介入調查，顧姓導師遭到解職，校長也被調離現職，而加害者父母雖承諾會將所有錢財還給同學，卻否認兒子在學校勒索一事。

(中時新聞網)