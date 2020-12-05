羅志祥今年4月被周揚青「毀滅式分手」後，演藝事業及形象跌至谷底，他昨天於IG再次澄清搶歐漢聲女友、挨轟忘恩負義等5大疑雲，更表示出道以來扛了不少黑鍋，而她的死對頭陳沂也再次發聲，立刻引起網友議論。
羅志祥被網紅前女友周揚青爆料後，演藝事業跌進谷底，在沉寂七個月之後，他除了預告明年會以音樂重新出發，也也決定不再隱忍，將過往外界對他的指控全部解釋清楚，像是趁歐弟當兵時搶女友，以及沒出席恩人楊登魁追思會等疑雲，接著更強調：「請大家把不屬於我的標籤撕除，讓我從新開始，需要承擔，沒有選擇逃避，逃避不能解決問題，所以我選擇勇敢地面對自己犯的錯誤，也重新檢視自己」。
對此死對頭陳沂也PO文表示：「想祥說他根本沒有『退出』過，何來『復出』？請你們放尊重點！！！在頂樓蓋游泳池想搞比基尼多人運動怎麼了嗎？兄弟去當兵幫他照顧女朋友怎麼了嗎？愛上騎下女藝人怎麼了嗎」，最後更不忘強調：「其它等你們補充！請媒體不要欺負我的想祥」，字字句句極具嘲諷意味。
對此網友也紛紛回應：「他說要摘掉不屬於他的稱號，真的想來想去只有亞洲舞王可以摘」、「不只是時間管理大師，現在還要爭奪空間管理大師的稱號」、「單人運動很無聊又孤單啊，多人運動錯惹嗎」。
(中時新聞網)
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