萊豬進口政策引爆朝野大戰，國民黨11月27日甚至在立法院祭出「豬內臟大戰」，引發各界熱議。有「小辣椒」之稱的國民黨前主席洪秀柱痛批，從萊豬看出民進黨態度的昨是今非，而且「台灣豬標章」竟然不用100％國產豬也能申請，簡直棄人民的健康於不顧；民進黨政府除了大內宣、查水表外，就是用盡手段追殺老百姓，已經到了天怒人怨的地步，盼台灣人不要再上當，下次一定要用選票下架民進黨。

洪秀柱2日在臉書發文表示，萊豬議題已延燒數月，2日總統蔡英文親上火線回覆，開放美豬美牛並非單一議題，而是為了在國際上爭取更寬廣的經貿空間，但這句話簡直令人「啞然失笑」，因為當年蔡擔任民進黨黨主席時，就為了國民黨「有條件的」開放美牛進口，而霸佔議場長達五天四夜呢，難道當年國民黨就不是為了「換取更多空間」嗎？

洪秀柱指出，美豬不是不能進口，而是一定要標示是否含萊劑，才能讓民眾在「知情」的前提下自由選擇。過去國民黨在「安全容許、牛豬分離、強制標示、排除內臟」的基礎上，開放30月齡以下的美牛進口，現在大家只是要求「清楚標示」，一點也不過分。尤其農委會推出「台灣豬標章」，卻並非只有100％國產豬才能申請，中央畜產會執行長說「只要主原料使用就可以」、「百分百不容易查核，也會讓店家困擾」。今天若有食品廠商用含萊劑的腸衣製成香腸，恐怕也能申請到此標章，可見如果不能從源頭管控，推出這個標章除了搞「大內宣」消耗預算、替農委會刷存在感之外，根本不具意義。

此外，洪秀柱痛批，民進黨政府「偷襲式」的以一紙行政命令就想開放萊豬進口，可謂「黑箱」行為，讓人不禁懷疑檯面下見不得光的交易有多少？何況，即便要爭取國際空間，也不該自甘墮落以全民的利益交。民進黨這段時間以來，用盡骯髒手段打烏賊戰，包括汙衊台北市牛肉麵節的冠軍店家使用含萊劑的肉品，還把量販店的肉品也扯進來，就連屏東的信功肉品廠商也莫名其妙「被設計表態」支持萊豬；這個政府整天在強辯、說謊、查水表。

不僅如此，洪秀柱更直言：「民進黨政府明裡暗裡用盡手段追殺老百姓，已經到了天怒人怨的地步！人在做，天在看，台灣民眾或許會上當一次，但不可能永遠被欺騙；下架不了標示不清的萊豬，人民就會用選票下架民進黨！請民進黨放過我們的國民，不要再戕害民眾的健康、出賣國人的利益！」

(中時新聞網)