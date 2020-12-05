臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

歐、美和日本等國家已陸續開打新冠肺炎疫苗，台灣人到底何時能接種？衛福部長陳時中日前表示可望提前至明年3月，經各方質疑後，昨日（4）改口「樂觀評估」，僅稱實際則要看疫苗製造和臨床試驗結果，讓專業人士憂慮台灣號稱「超前部署」，卻在疫苗這關落後各國。陳一變再變的態度更是點燃網友怒火，痛批他一騙再騙，簡直是把人民當白痴。

國際新冠疫苗屢傳捷報，陳時中日前指台灣可能提前到明年3月施打，由於說法一變再變，外界存疑；陳昨表示，按世界情勢來看，時間上是樂觀且有機會提前的。至於具體時間，陳仍未說明，僅說要依製造和臨床試驗的結果而定。

前疾管局局長蘇益仁直言，指揮中心自8月至今，對於疫苗採購的說法反反覆覆，「改了多少個版本已數不清了」，建議指揮中心「明說」，並思考境管要怎麼做，而且歐、美和日本等國家已陸續開打疫苗，明年第二季應該就完成接種，國際移動要求旅遊護照，台灣若到明年7月才開始接種，可能選手或民眾都無法參與奧運。

中華民國防疫學會理事長王任賢也認為，歐美國家的秋冬方案，已在討論疫苗何時到貨，如何開打，時間、執行方式都有具體細節，但超前部署喊得震天的指揮中心，僅超前在人民的口罩，篩查動員、疫苗搶購都落後太多。

陳時中對疫苗接種說法的前後不一，掀起網友怒火，紛紛表示：「一再唬爛扯謊，把台灣人民當白痴嗎？」「陳時中信口開河，一騙再騙！」「沒本事做事，只能硬拗了」、「越『苗』越黑」、「不要忘了騙黨的本質，2022能打就偷笑了」、「他隨便講講我們連聽都懶得聽……反正就是到處騙……」

(中時新聞網)