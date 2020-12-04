國民黨為杯葛行政院長蘇貞昌第13度赴立法院施政報告，11月27日祭出「豬內臟攻勢」，拿出豬內臟當抗議武器，立法院現場腥臭味橫溢，場面一片混亂。立法院秘書長林志嘉3日特別發公文要求，院會開會時切勿攜帶動物臟器進入會場，引起外界熱議。對此，臉書粉專「不演了新聞台」則直言：「那只好丟豬屎了。」

根據《民視新聞網》報導，3日林志嘉具名以立法院秘書長名義，發公文給院內全體委員，公文寫道：「為維護立院議場的安全及秩序，爰再度重申，請委員確實遵守《立法委員行為法》第7條及《立法院議場安全維護及管理要點》第7點規定：「會議時，委員不得攜帶麥克風、旗杆、棍棒、噴漆、蛋類、汽油、刀械、武器、爆裂物等與議事無關之物品進入會場，並不得破壞議事設備。」

不僅如此，公文更明確指出：「院會開會時，切勿攜帶水球、麵粉、蛋類、汽笛、喇叭及動物臟器等可能影響議場安全及會議秩序之物品進入會場，以維護本院尊嚴。」林志嘉這紙公文，明顯為防堵國民黨杯葛攻勢，尤其文中點名「動物臟器」，更顯然針對11月27日國民黨抗議行動。

臉書粉絲專頁「不演了新聞台」同日發文，表示上周五立法院才上演「豬內臟大戰」，創國會杯葛又一新手法，林志嘉馬上就發函各黨立委，要求不要帶動物內臟進入議場，「那只好丟豬屎了」。

(中時新聞網)