挺韓粉專昨日（2）發文歡慶破4.9萬個讚，文章中除了懷念高雄市前市長韓國瑜、先前高雄人潮與錢潮的盛況以及旗海飄揚的景象，呼籲大家一起找回2022屬於高雄的幸福，更表示粉專最近被臉書「限流」，連粉絲設定「搶先看」都看不到貼文，他們不知如何是好、亦無法解決。粉專小編也感性向各界道謝：「從0到現在我們只有感謝沒有怨恨，謝謝大家沒離開。」

臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」昨日在臉書發文，慶祝粉絲破4.9萬個讚。內文詢問：「高雄人，你現在幸福嗎？」指出韓國瑜時代的國際機場等級的馬路、雙語教育、學校裝設雙機（冷氣機、空氣清淨機）、親自進入下水道視察淹水、整治高雄空汙重現藍天、農漁產品外銷國外屢創佳績、高雄夜市人潮與錢潮洶湧、飄揚國旗海的景象，都令人無比懷念。

粉專文章鼓勵大家「努力找回幸福」，寫道：「韓市長在惜別音樂會說過，時間跟歷史會證明，韓市府團隊是真心真意為高雄！」並表示，雖然有人說不用理那些「喜歡這樣」的高雄人了，但粉專還是希望大家能找回屬於大家的幸福、找回2022幸福的高雄，所以要請大家一起繼續監督市政，把社會中的不公不義公諸於世。

不僅如此，粉專文章更透露，最近臉書「限流」嚴重，連粉絲將粉專設為「搶先看」都仍看不到貼文，這點粉專團隊也實在束手無策，只能請大家多點進粉專幫忙按讚、分享。至於一路走來的辛酸血淚，文中坦言：「從0到現在我們只有感謝沒有怨恨，謝謝大家沒離開。」

(中時新聞網)