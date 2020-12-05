原PO貼出自己的住院照片，並呼籲大眾，若不小心發生意外，絕不可輕忽自己身體狀況。(圖擷取自爆廢1公社)

「醫生說，很多病人不知道這個很危險，所以都是直接走了。」一名男網友在臉書社團發文，要大家千萬不可以輕忽自己的身體狀況。他指出，自己日前在工作時因為空間狹小，不小心撞到頭，下秒「鼻水狂流」，起初他不以為意，直到3天後情況加劇，就醫檢查後，被診斷出腦組織液外流，醫師更表示原PO有生命危險。

該名男子事後在臉書社團「爆廢1公社」上發文指出，自己因為在空間狹小的地方工作，不慎撞到顴骨，反射動作導致他又撞到後腦勺，「瞬間水像流鼻血那種感覺，從鼻孔流下來，一堆像痰一樣的東西，流進喉嚨。」

由於撞擊力道不大，原PO不以為意，直到事發隔天上班時才驚覺，自己明明沒感冒、過敏，「怎麼鼻腔跟食道在流水一樣？」查覺有異的他趕緊就醫看診，隨後醫師告訴他，這是「顴骨骨折導致腦膜破裂，腦組織液流出來，有生命危險。」還因此住院一週。

驚險的情況也讓他發文提醒大眾，「各位如果頭部有受到撞擊，跟我有一樣的狀況，記得馬上就醫。」他也表示，要掛神經外科，而這情況要3天後才會出現痛的感覺，且腦組織液是沒有味道的，很容易被忽視。

(中時新聞網)