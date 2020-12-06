台鐵北迴線瑞芳至猴硐段因連日大雨，造成山區土石崩塌，路線無法通行，目前持續搶通中。結果禍不單行，今天上午基隆-七堵間也發生落石掉到軌道上的狀況，自上午11點15分起，基隆至七堵各站南下、北上列車延誤。
台鐵表示，正派人清理中，目前受影響車站包括基隆、八堵、七堵，預估今天下午1點恢復正常營運。
結果稍晚又傳出福隆至貢寮間，因西線路線障礙事故影響，自11點54分起，南下及北上列車改單線雙向行車，將有列車延誤，預計下午3點恢復正常。
(中時新聞網)
台鐵北迴線瑞芳至猴硐段因連日大雨，造成山區土石崩塌，路線無法通行，目前持續搶通中。結果禍不單行，今天上午基隆-七堵間也發生落石掉到軌道上的狀況，自上午11點15分起，基隆至七堵各站南下、北上列車延誤。
台鐵表示，正派人清理中，目前受影響車站包括基隆、八堵、七堵，預估今天下午1點恢復正常營運。
結果稍晚又傳出福隆至貢寮間，因西線路線障礙事故影響，自11點54分起，南下及北上列車改單線雙向行車，將有列車延誤，預計下午3點恢復正常。
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