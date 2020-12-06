據《今日美國報》等外媒報導，紐約曼哈頓下城的1座建於19世紀、擁有128年歷史的古老教堂，當地時間5日慘遭祝融之禍。由於該教堂鐘塔即為紐約自由鐘所在地，如今傳出火警讓不少人擔心此一歷史景點日後只能在文字回憶中讓人憑弔。不過，截至發稿為止仍不清楚自由鐘是否逃過火劫。

根據紐約消防部門表示，火源起自位於曼哈頓東村的1座5層樓高的廢棄建築物。這棟建築物今年初已為火神蹂躪，雖然當時成功撲滅火源，但大樓結構已受損導致閒置而無人使用。

教堂深陷大火之中，毀損範圍廣泛。(圖/路透社)

約5日清晨5時(臺灣時間5日18時)，這棟建築物竄出火舌，隨後延燒至一旁隸屬於美國歸正教會的中學院教堂。警方在收到通報後，隨即出動近百名消防員，並於3分鐘內趕抵現場。共4名打火弟兄在救災中受輕傷，警方正調查起火原因。消防人員表示，火勢讓教堂嚴重毀損，重建恐怕相當困難。

根據目擊者影片，當時紐約學院教堂(Collegiate Churches)在消防人員趕赴時，依舊屹立不倒，但建築物已為紅色火海所吞噬，橘紅色的煙霧也壟罩著整棟建築物。

隨後大火撲向教堂後方的中學院教堂。中學院教堂興建於1891至1892年之間，為紐約學院教堂中最古老的集會場所。中學院教堂以包容性與多元性為世人所知，其網站上寫著「透過消除種族主義、階級主義、性別歧視與對同性戀的壓迫，來治癒靈魂與世界」。

知名的紐約自由鐘就是中學院教堂的鐘塔。1776年美國獨立建國，曾以敲自由鐘做為慶賀；此後總統就職、逝世，自由鐘也會鳴鐘致意。美國遭受911恐攻時，人們也敲鐘哀悼逝世者。

The New York Liberty Bell has rung at the inauguration of every President of the United States. 由 Middle Collegiate Church 發佈於 2012年11月19日 星期一

中學院教堂的牧師路易斯表示，「我們為中學院教堂心愛的聖所為火焚毀感到震驚與沮喪。但沒有任何大火可以阻止愛。我們感謝上帝，沒有任何人喪命」。

(中時新聞網)