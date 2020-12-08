日本首相菅義偉今(8)日表示，日本將歸推出一個高達73.6兆日元，約7070億美元的疫情刺激方案，希望能緩解疫情這一年帶來的經濟影響。這也是菅義偉9月中旬接任日本首相以來，第一次推出如此大規模疫情振興政策。

日本政府官員昨(7)日才暗示過，日本這項另輪景氣振興方案將高達73兆日元，約7000億美元。菅義偉今(8)日會先批准約為30兆日元方案。據悉，將包括5.9兆日元，適用在對抗與疫情相關措施上。

菅義偉上周曾說，刺激措施將包括擴大補貼計劃以挽救經濟，除了為了促進日本國內旅行，並幫助公司行號維持受薪者就業。日本政府計畫花費1.5兆日元用於對縣市地區補貼，協助被迫因縮短開店時間，營收因而減少的餐廳。

日本每日確診人數於11月下旬高達2500例，加遽日本人擔憂。事實上，日本北海道旭川市染疫人數急速增加，導致醫療人力不足，已向自衛隊求援。無獨有偶，大阪市也因疫情嚴峻，轉向求助自衛隊。

關於日本這項另輪經濟刺激計劃，菅義偉因之前承諾過要在2050年前實現碳中和目標，故欲致力於綠色技術發展，將會增設一個2兆日元環保基金。另外，也計畫撥出逾1兆日元，用於加強數位化技術服務，包括後5G時代無線通信研發。

目前為止，日本國會先前已兩次通過總金額57.6兆日元經濟刺激方案。

(時報資訊)