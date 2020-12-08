全球排名前兩大的自行車展覽台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)將於2021年3月領先全球自行車展會，率先推出實體結合線上展的虛實整合方案。實體展展期為3月3日至3月6日，TAIPEI CYCLE online線上展將於3月3日開展，展出為期一個月，盼藉由雲端展會跨越地域及時差限制，協助國內業者接軌國際商機。

外貿協會表示，此展正開放報名中，實體展報名至12月10日，線上展報名至明(2021年)年1月15日截止。台灣自行車品牌大廠美利達(9914)及金屬鏈條龍頭企業桂盟(5306)等知名大廠已率先報名實體展及線上展，展現疫情期間仍積極支持展會、活絡商貿交流的決心。

主辦單位外貿協會表示，除了持續推動原本的實體展之外，也將推出線上展服務，盼以虛實整合的方式，協助所有的參展商及買主克服疫情所造成的挑戰，維持商務交流。TAIPEI CYCLE online線上展包含「虛擬呈現」(Virtual)、「互動」(Network)、「體驗」(Experience)及「數據」(Insight)等四大元素。虛擬攤位給予參展廠商極大自由將產品進行最佳化呈現，VR環景的平台設計提供給買主如同身歷其境的沉浸式體驗。實體展及線上展除了產品展示外，線上展還將增加國際買主「留言」、「預約」及「媒合」的功能。

為使線上線下更有效地串連，實體展現場將設置線上展專區，實體展現場的各項活動，如展場直播、線上論壇、自行車展時尚秀及自行車展文化沙龍，也會透過錄影或直播方式，於線上展平台露出。

(時報資訊)