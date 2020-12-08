民進黨政府於8月底宣布開放萊豬進口，並宣稱此舉有助推進與美國的經貿協議談判，然而美國新的總統當選人拜登卻表示，未來在對美國的勞工與教育進行重大投資前，不會與外國簽新的貿易協定。讓國人質疑政府可能平白開放萊豬了，國民黨立委馬文君也呼籲政府應暫緩開放萊豬進口，但遭行政院長蘇貞昌婉拒。

馬文君今天在立法院質詢時首先指出，6成以上民眾反對開放萊豬進口，農委會本來說要百分百台灣豬才能使用台灣豬標章，現在又改口只要主要原料是國產即可，民眾難以確保自己不會吃到萊豬。

接著馬文君表示，蘇貞昌宣稱不能失信於人，但當初我們要進口萊豬時美國有答應甚麼條件嗎？蘇貞昌表示不是用來交換甚麼，而是政府表示依據國際標準行事。。

馬文君直言，既然不是交換，也沒有獲得任何東西，在疑慮之下希望可以有緩衝空間，跟我國談的川普團隊將換人，而且原本蔡總統說開放萊豬有助重返國際經貿舞台，拜登卻已宣布未來在對美國的勞工與教育進行重大投資前，不會與外國簽新的貿易協定，開放萊豬相關行政令命是否可以暫緩執行？

對此蘇貞昌給了軟釘子，只表示政府在國內一定嚴格把關清楚標示，讓民眾放心做自由選擇；對外國，經濟部團隊已跟美國簽備忘錄，美國雖政黨輪替，兩黨都態度一致肯定蔡總統宣布開放萊豬。

馬文君直言，備忘錄沒有拘束力、強制性與保障，蘇貞昌也說不是交換，那我們沒必要做出犧牲，如今已有很多民眾打算未來不買豬肉，對國內養豬業造成衝擊，時空背景改變了，應該暫緩開放萊豬進口，況且說到開放萊豬是為了走入國際經貿舞台，RCEP和CPTPP的成員都不包括美國。

但蘇貞昌依然重申，美國雖然政黨輪替，要讓國際看到我們是可信任的國家。不願接受馬文君的建議。

(中時 )